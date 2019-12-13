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Патрушев обратил внимание на недостатки в реализации целевой программы развития Карелии

Секретарь Совета безопасности сообщил, что кассовое исполнение ФЦП в этом году пока составляет только 34%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Реализация задач, поставленных в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия в 2020 году, идет сложно, кассовое исполнение федеральной целевой программы развития этого региона в 2019 году составляет лишь 34%. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

"Приходится констатировать, что реализация ряда мероприятий идет сложно", - сказал Патрушев, подчеркнув, что "кассовое исполнение ФЦП в этом году пока составляет только 34%".

Он отметил, что "из-за низкого качества и несвоевременности подготовки проектной документации" работа над некоторыми из 62-х объектов, строительство и реконструкция которых предусмотрена программой, даже не начата и "вместо реальной работы по реализации ФЦП в нее постоянно под различными предлогами вносятся изменения".

В частности, продолжил глава госкомиссии, в ноябре этого года из ФЦП были исключены девять объектов, в том числе реконструкция посадочной полосы в Костомукше, строительство объекта в сфере социальной защиты населения в Суоярви, строительство мостового перехода и шесть объектов газификации. Средства с этих проектов были перераспределены на другие объекты, в том числе на реконструкцию блоков межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске. "Однако из-за некачественной разработки проектной документации, которая велась год и не прошла экспертизу, работы до сих пор не начаты", - констатировал секретарь Совбеза.

"Хочу также обратить внимание на то, что ряд поручений государственной комиссии не реализован в полном объеме и остается на контроле", - добавил Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКарелия
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