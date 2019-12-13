Законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре внесен в Госдуму

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возвращении в аспирантуру обязательной защиты диссертации на соискание степени кандидата наук. Документ опубликован в пятницу в думской электронной базе данных.

В кабмине указывают, что действующие программы аспирантуры больше направлены на освоение образовательной программы, а не на научную деятельность и подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Как отмечается в пояснительной записке, сегодня итогом обучения в аспирантуре становится предоставление научного доклада об основных результатах подготовленной диссертации, при этом лица, завершившие обучение, не обязаны в дальнейшем защищать диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

"Законопроектом предлагается установить, что в рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, соответствующая критериям, установленным постановлением № 842", - указано в сопроводительных материалах. "Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании в рамках реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) обеспечивается путем проведения итоговой аттестации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и последующего ее представления к защите в соответствии с законодательством о науке и государственной научно-технической политике", - говорится в законопроекте.

Кроме того, инициативой предлагается отменить процедуру государственной аккредитации программ аспирантуры или адъюнктуры, установив, что программы будут разрабатываться на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

История вопроса

Ранее вице-президент РАН Алексей Хохлов отмечал, что защита диссертации и присуждение ученого звания должны стать критерием успешного окончания аспирантуры, что соответствует ведущим мировым практикам.

О необходимости возвращения обязательной защиты диссертаций аспирантами говорила и экс-министр образования и науки Ольга Васильева [ныне министр просвещения] в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме. Одновременно с этим она предлагала увеличить срок обучения в аспирантуре с трех или четырех лет (в зависимости от формы обучения) до пяти.

В сентябре 2018 года замглавы Минобрнауки Марина Боровская сообщила, что сейчас успешно защищают диссертационную работу только 12% аспирантов университетов и академических институтов, что является недопустимо низким показателем. Согласно целям национального проекта "Наука", доля защит диссертаций в аспирантурах российских университетов должна вырасти с 12% до 24%, а в ведущих вузах - достигнуть 40% к 2024 году.