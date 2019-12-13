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Посольство России в Латвии сообщило о рассылке писем от его имени с фальшивого адреса

В диппредставительстве уточнили, что электронный адрес rusembas@ml.lv не принадлежит посольству России в Латвии

РИГА, 13 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в пятницу сообщило об участившихся случаях рассылки электронных писем якобы от имени диппредставительства с не принадлежащих посольству адресов.

"В связи с участившимися случаями рассылки электронных писем якобы от имени посольства России в Латвии убедительно просим проверять адрес отправителя," - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

"C октября 2019 г. письма и уведомления Посольства России в Латвии отправляются только с официальных адресов электронной почты: rusembas@mid.ru и rusembaspress@mid.ru, - указали в посольстве. - Электронный почтовый адрес rusembas@ml.lv не принадлежит посольству России в Латвии".

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