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Пожары в Сибири и выборы на Украине. "Одноклассники" назвали самые обсуждаемые темы года

Чаще всего пользователи также писали о наводнении в Иркутской области и экологических проблемах в Шиесе

Социальная сеть "Одноклассники" составила рейтинг самых обсуждаемых событий 2019 года. В топ-3 вошли пожары в Сибири, выборы президента Украины и наводнение в Иркутской области. 

"Пользователи ОК традиционно очень активно вовлекаются в обсуждение значимых событий, поэтому рейтинг самых обсуждаемых тем в ОК в целом хорошо отражает новостную повестку уходящего года в России", - говорится в сообщении пресс-службы соцсети. 

Пожары на территории Сибири пользователи обсуждали на протяжении всего года, но пик дискуссий и комментариев пришелся на 1 августа. Выборы президента Украины активнее всего пользователи обсуждали 1 и 22 апреля. Наводнение в Иркутской области было одним из самых обсуждаемых событий прошедшего лета: пик обсуждений пришелся на 2 июля.  

В десятку самых обсуждаемых событий 2019 года также вошли экологические проблемы в Шиесе, смерть Юлии Началовой, приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, пожар в Соборе Парижской Богоматери в Париже, болезнь Анастасии Заворотнюк, финал "Игры престолов" и выступление Сергея Лазарева на "Евровидении-2019".

"С помощью сервиса Brand Analytics ОК анализировали пики упоминаний той или иной темы в течение года - всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс событий во времени", - отметили в пресс-службе.

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