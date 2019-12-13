Захарова указала на множество фильтров в новостях западных СМИ о России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, выступая на конференции о доступе к информации в условиях глобального политического противостояния, указала на множество фильтров в западном медиапространстве в новостях о РФ.

"Сколько стоит фильтров в западном медиамире перед тем, как новости появляются, мне сказать сложно, но я думаю, что не один, - предположила дипломат. - Это можно назвать редакционной политикой или, как они говорят, фактчекингом, но на самом деле это фильтры. И что касается освещения [событий] нашей страны или появления информации из нашей страны, то на этих новостях стоит множество фильтров. Могу говорить об этом с полной ответственностью".

По ее словам, в западных СМИ агрессивно продвигают негативный образ России. "Идет балансировка новостей, чтобы, не дай бог, нейтрально-позитивный образ Москвы там не превалировал", - пояснила Захарова.

В этой связи официальный представитель МИД обратила внимание на то, что российская аудитория, в отличие от западной, имеет возможность получать любые новости о событиях в Великобритании, Соединенных Штатах, Франции и других странах мира. "Нет никакой искусственной балансировки. Наша аудитория знает обо всем, что происходит в этих странах, - отметила Захарова. - Так, мы узнаем новости о культурной жизни Нью-Йорка или Парижа по телеканалу "Культура", а это государственный канал".