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Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску "Мосгортранса"

Как следует из материалов судебного заседания, 3 августа в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования из-за несогласованных акций в разных частях города

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить исковые требования истца в полном объеме и взыскать с ответчиков 657 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба", - зачитала решение судья Анастасия Лоскутова.

Из материалов судебного заседания следует, что 3 августа в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, в связи с чем ГУП "Мосгортранс" был причинен ущерб в размере более 657 тыс. рублей. Задержка произошла в связи с перекрытием проезжих частей участниками несогласованных акций в разных частях города.

3 августа в центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ее организаторами выступили Соболь и Албуров.

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