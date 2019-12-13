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В Волгоградской области хотят присваивать городам региональные звания доблести и славы

По словам губернатора Андрея Бочарова, для этого предстоит выработать критерий для наделения городов и поселков таким статусом, чтобы это не противоречило федеральному законодательству

ВОЛГОГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал в пятницу на встрече с общественниками предложение ветеранов о возможности присваивать городам и поселкам региональные звания воинской доблести и трудовой славы в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы.

До 2006 года российским городам присваивались только звания "город-герой" или "крепость-герой". В настоящее время городам и поселкам, на территории или вблизи которых проходили ожесточенные бои, присваивается почетное звание "Город воинской славы". Сейчас такая процедура существует только на федеральном уровне, ее порядок следующий: к президенту РФ с ходатайством обращаются представители региона, на территории которого расположен соответствующий город, их предложения рассматривает Российский организационный комитет "Победа", и после рассмотрения ходатайства комитет направляет свое заключение главе государства, который подписывает указ о присвоении почетного звания. После подписания соответствующего документа представителям органов городского самоуправления в торжественной обстановке вручается Грамота президента РФ о присвоении звания "Город воинской славы". В этих городах устанавливают стелы с изображением герба населенного пункта и текстом президентского указа.

"Поддерживаю решение ветеранского сообщества ввести на территории Волгоградской области звания населенным пунктам воинской доблести и трудовой славы в рамках подготовки 75-летия Победы", - сказал Бочаров. Он отметил, что это будет происходить на региональном уровне, для этого предстоит выработать критерий для наделения городов и поселков таким статусом, чтобы это не противоречило федеральному законодательству.

Ранее на встрече председатель областной организации ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Назаров, обратившись к главе региона, сказал, что ветеранское сообщество предлагает "ввести на территории Волгоградской области два почетных звания для населенных пунктов - воинской доблести и трудовой славы". В настоящее время в регионе два города носят звания, введенные раннее на федеральном уровне - Волгоград является городом-героем, городу Калач-на-Дону в 2010 году указом президента РФ было присвоено звание "Город воинской славы".

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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Подготовка к 75-летию Победы
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