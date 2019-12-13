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Опрос: большинство работающих россиян готовы променять новогодний корпоратив на премию

Денежный эквивалент корпоративной вечеринке они в среднем определяют в 4,7 тыс. рублей
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 74% работающих россиян готовы променять новогодний корпоратив на премию. Денежный эквивалент корпоративной вечеринке они в среднем определяют в 4,7 тыс. рублей, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, опубликованных в пятницу.

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"При наличии выбора - новогодний корпоратив или премия - деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4700 руб. денежным эквивалентом корпоративной вечеринке", - говорится в результатах опроса.

Премию корпоративам чаще всего предпочитают молодые сотрудники 25-34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 тыс. руб. (79%). По данным Superjob, за 6 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня - 18%.

Опрос проводился 10-12 декабря по всей территории России. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.

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Россия
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