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В США школьник изготовил квадрокоптер, который побил рекорд скорости взлета

Дрон поднялся на 100 м за 2,7 секунды

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Школьник из Нью-Джерси Питер Вэй изготовил квадрокоптер, который поднялся на высоту 100 м за 2,7 секунды. Это достижение зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщило агентство UPI.

Вэй учится в 12-м классе Принстонской международной школы математики и естественных наук. Его беспилотный летательный аппарат побил рекорд, установленный в 2016 году инженером Дирком Брюнером из Германии. Дрон Брюнера достиг 100-метровой высоты за 3,87 секунды.

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WOW, that’s fast!!!

Публикация от Zechen (Peter) Wei (@wzc20001101)

Директор приемной комиссии школы Янг Янг рассказал, что Вэй работал над своим беспилотником два года. "Он провел физические и математические расчеты и установил, что эта скорость может быть выше, - пояснил Янг. - Полтора года он работал над тем, чтобы усовершенствовать функционирование квадрокоптера". По его словам, Вэй "всегда был помешан на дронах" и после поступления в школу интересовался созданием беспилотиков.

"Обсуждая возможные исследовательские проекты, мой научный руководитель Адам Кемп убедил меня попытаться побить мировой рекорд. После тяжелой работы с моделированием методом проб и ошибок я, наконец, достиг своей цели", - подчеркнул школьник, который опубликовал видеозапись полета дрона в соцсетях.

С помощью программ автоматизированного проектирования Вэй создал на компьютере множество трехмерных моделей аппарата, проводил виртуальные имитации полета, затем создал оптимизированный прототип.

"Когда я только поступил в эту школу, никогда не думал, что смогу достичь такого уровня, - отметил Вэй. - Я увлекаюсь конструированием. Для меня всегда было чем-то магическим собственными руками воплощать в реальность те идеи, которые возникают в голове", - отметил он. Вэй также добавил, что стал автором ряда инновационных инженерных проектов за последние годы в школе, в которой обучаются подростки с девятого по 12-й классы.

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