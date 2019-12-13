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Новый вид геккона обнаружили на китайском острове Хайнань

Исследователи нашли этот вид ящериц в Национальном парке тропических лесов Хайнаня на высоте около 800 метров над уровнем моря

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Новый вид гониурозавров (вид геккона) обнаружен в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Исследователи нашли этот вид ящериц в карстовых районах, расположенных на высоте около 800 метров над уровнем моря в Национальном парке тропических лесов Хайнаня. У взрослых особей ящериц уникальная окраска спины с темно-коричневыми пятнами и четырьмя черно-желтыми полосками вдоль тела. В Управлении лесного хозяйства провинции подтвердили уникальность данного вида, который после тщательных исследований получил название Goniurosaurus sinensis.

С 1897 по 1908 годы в данной группе было обнаружено лишь два новых вида гекконов. Открытие Goniurosaurus sinensis стало первым за последние 111 лет исследований. Обнаружение новых видов, пишет портал, может помочь в подтверждении важности природных ресурсов острова и продвижении видового разнообразия в Хайнане.

Парк тропического влажного леса, где был обнаружен новый вид геккона, к 2020 году будет занимать площадь порядка 4,4 тыс. кв. км, что составляет около одной седьмой от всей территории провинции Хайнань. Этот лес уже стал домом для более чем 200 редких и исчезающих видов животных. Проект создания парка запустили в январе этого года с целью сохранения и восстановления местной экосистемы, а также достижения баланса в процессе социально-экономического развития прилегающих территорий.

Власти Хайнаня рассчитывают, что Национальный парк тропических лесов привлечет на остров больше китайских и зарубежных туристов. Согласно официальной статистике, общая площадь тропических лесов на Хайнане в 2018 году превысила 659 тыс. га. С 1990-х годов власти полностью запретили на острове вырубку деревьев, что позволило создать в провинции обширные природные зоны, охраняемые государством.
 

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