{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ООН призвала бороться за права журналистов, чтобы случаи, как с Вышинским, не повторялись

По словам директора информационного центра организации в Москве Владимира Кузнецова, в качестве объединительной повестки могли бы выступить цели устойчивого развития ООН

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ООН должна бороться за права журналистов, в частности, чтобы не повторялись инциденты, подобные длительному заключению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Об этом в пятницу заявил директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире".

На эту тему
История обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в 2019 году

"Мы [ООН] должны призывать к тому, чтобы журналисты могли свободно выполнять свои обязанности, чтобы не было таких ужасающих проявлений, как с Кириллом Вышинским, который находился в заточении в течение долгого времени, - отметил он.

У ЮНЕСКО, продолжил Кузнецов, есть премия имени Гильермо Кано, которая ежегодно вручается журналистам, находящимся в заключении и подвергающимся репрессиям. "ООН возвышает свой голос против таких явлений, разумеется. И то, что мы можем делать, - это пытаться сосредоточиться на позитиве, на том, что нас объединяет", - указал он.

По словам директора информационного центра ООН в Москве, в качестве объединительной повестки могли бы выступить цели устойчивого развития ООН. "Но ясно, что ни одна из этих целей не может быть достигнута без уважения прав человека, уважения прав журналиста и привлечения журналистского сообщества, которое может объединиться на основе каких-то общих ценностей", - резюмировал он.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Песков сообщил, что Путин высоко оценивает работу детского омбудсмена Кузнецовой
Как сообщил пресс-секретарь российского президента, омбудсмен в соответствии с установленной практикой регулярно отчитывается перед главой государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС