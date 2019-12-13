ООН призвала бороться за права журналистов, чтобы случаи, как с Вышинским, не повторялись

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ООН должна бороться за права журналистов, в частности, чтобы не повторялись инциденты, подобные длительному заключению журналиста Кирилла Вышинского на Украине. Об этом в пятницу заявил директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире".

"Мы [ООН] должны призывать к тому, чтобы журналисты могли свободно выполнять свои обязанности, чтобы не было таких ужасающих проявлений, как с Кириллом Вышинским, который находился в заточении в течение долгого времени, - отметил он.

У ЮНЕСКО, продолжил Кузнецов, есть премия имени Гильермо Кано, которая ежегодно вручается журналистам, находящимся в заключении и подвергающимся репрессиям. "ООН возвышает свой голос против таких явлений, разумеется. И то, что мы можем делать, - это пытаться сосредоточиться на позитиве, на том, что нас объединяет", - указал он.

По словам директора информационного центра ООН в Москве, в качестве объединительной повестки могли бы выступить цели устойчивого развития ООН. "Но ясно, что ни одна из этих целей не может быть достигнута без уважения прав человека, уважения прав журналиста и привлечения журналистского сообщества, которое может объединиться на основе каких-то общих ценностей", - резюмировал он.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.