Умер мальчик из Южно-Сахалинска, ожидавший пересадки почки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ожидавший трансплантации почки ребенок, один из братьев-близнецов из Южно-Сахалинска, умер в пятницу в Москве от осложнений, не связанных с основным заболеванием. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Ранее Газета.Ru сообщала, что детский трансплантолог Михаил Каабак сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек, в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей. Вопрос о вакцинации перед проведением операции Каабак поднимал на встрече с главой Минздрава России Вероникой Скворцовой. 28 ноября директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина сообщила журналистам, что одному из близнецов, который находился на тот момент в Москве, вводят необходимые для операции вакцины.

"Мальчик проходил подготовку к операции по родственной трансплантации почки, был госпитализирован в Детскую клиническую больницу св. Владимира г. Москвы, где находился на гемодиализе под наблюдением высококвалифицированных специалистов. К сожалению, из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием, мальчик скончался 13 декабря", - говорится в сообщении Минздрава России.

Второй ребенок с аналогичным заболеванием был доставлен из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря. "Брат-близнец погибшего Р., имеющий схожее заболевание, был эвакуирован из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря. Сейчас идет плановая подготовка к операции по пересадке почки", - уточняется в сообщении пресс-службы министерства.

Что произошло в НМИЦ здоровья детей

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в российских СМИ появилась информация о том, что 75 детей в РФ нуждаются в трансплантации почки. 20 ноября глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщала, что на тот момент в регистре находились 25 детей.

Скворцова встретилась с трансплантологами Каабаком и Бабенко 26 ноября, а 28 ноября врачи были приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением - руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя соответственно. Позднее Каабак сообщил, что трансплантации почки ожидают восемь детей, они готовятся к пересадке. Три операции врачи планируют провести до конца года. Одна операция по пересадке маленькому ребенку почки от посмертного донора началась утром 13 декабря.