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Хайнань открыл сезон состязаний молодых спортсменов-серфингистов

В них примут участие спортсмены из более 30 стран мира

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань открыл сезон соревнований молодых профессионалов по серфингу. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в них примут участие спортсмены из более 30 стран мира.

Состязания проводятся 10-й год подряд. В городе Ваннинь на восточном побережье курортной провинции состоялась церемония их открытия. На первом этапе, вплоть до 15 декабря, мероприятие будет проводиться только среди китайских юниоров: на Хайнань уже приехали более 300 молодых спортсменов из 20 регионов КНР. Для соревнований выбрана бухта Жиюэвань, которая, по оценке специалистов, идеально подходит для занятия серфингом.

"Здесь чистая и прозрачная вода. Сезон волн, которые в этих местах очень мощные, начинается в октябре и длится до марта", - рассказал главный инспектор 10-х Международных соревнований по серфингу в Ваннине Линь Дун.

Международная часть состязаний пройдет с 6 по 13 января 2020 года, когда на остров прибудут порядка 230 серфингистов из разных стран мира.  Соревнования проводятся при поддержке властей Хайнаня, которые надеются укрепить традиции водных видов спорта в этой части Китая и превратить Ваннинь в популярный у спортсменов международный центр серфинга.
 

Теги
КитайХайнань
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