Премию Российской академии общественных связей получил экс-гендиректор "Коммерсанта"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший главный редактор и генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Андрей Васильев стал лауреатом премии AB OVO Российской академии общественных связей (РАОС) "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей". Церемония награждения прошла в ресторане "Пушкин".

"Мы решили вручить этот приз Андрею Васильеву. Потому что Андрей -... человек, который внес особый вклад и яркие краски в наше дело и на протяжении более 10 лет являлся лицом нашего медийного пространства", - сообщил президент РАОС Виталий Расницын.

Лауреат этого года отметил, что всегда относился к PR-структурам как к партнерам. "Мой вклад в работу пиара был в том, что я в общем-то не мешал пиарщикам работать, сочувственно относился", - добавил он, получая премию.

Премия получила название AB OVO (в переводе с латыни "от яйца") - это "символ начала начал, связности и преемственности". В прошлом году лауреатами стали генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и одна из руководителей Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Марина Шишкина.