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Финансирование обеспечения инвалидов средствами реабилитации вырастет на 14,5%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020-2022 годах оно составит 35,5 млрд рублей в год

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Финансирование обеспечения инвалидов средствами технической реабилитации увеличится в 2020-2022 годах на 14,5%, до 35,5 млрд рублей в год. В настоящее время оно составляет 31 млрд рублей в год, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова встрече с представителями общественных организаций инвалидов в пятницу.

"На 2020-2022 годы оно будет увеличено до 35,5 млрд рублей ежегодно, то есть на 14,5%, что должно отразиться на качестве обеспечения средствами технической реабилитации", - сказала она.

Голикова отметила, что в 2019 году финансирование обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации было предусмотрено в объеме 31 млрд рублей.

Вице-премьер напомнила, что на 1 октября 2019 года, по данным федерального реестра инвалидов, в России насчитывалось порядка 3,5 млн инвалидов трудоспособного возраста, однако работали из них только 26,6%.

Она подчеркнула, что в настоящее время по поручению президента России на площадке правительства рассматривается законопроект о возможности использования электронного сертификата на средства технической реабилитации для инвалидов. "Электронный сертификат позволит инвалидам самостоятельного выбирать модель, функционал, марку изделия в рамках определенной государством суммы средств", - отметила Голикова, добавив, что это должно решить существующие проблемы функционирования механизма предоставления средств технической реабилитации.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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