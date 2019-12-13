Песков прокомментировал данные Росстата о сокращении населения

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что принимаемые меры позволят преодолеть демографический кризис в РФ.

Отвечая на вопросы журналистов в пятницу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата об увеличении в 2019 году естественной убыли населения. "Эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент [России Владимир Путин], и все наши руководители социальной области сейчас находятся в своей кульминации, ситуация в этом плане, безусловно, очень неприятная", - признал представитель Кремля. По его мнению, "это та реальность, то наследие прошедших десятилетий, история нашей страны, которую мы несем сейчас на своих плечах".

"На минимизацию последствий этой демографической ямы и направлены как раз нацпроект в области демографии и целый набор мер, которые призваны минимизировать негативные последствия и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака минус в знак плюс в плане роста населения", - подчеркнул Песков.