Полпред в СЗФО назвал недопустимым отставание Карелии в создании памятников ко Дню Победы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Темпы создания памятной стелы и Музея Карельского фронта в Беломорске не позволяют открыть их к празднованию 75-й годовщины Победы в 2020 году, как было запланировано ранее. Об этом сообщил полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, добавив, что считает ситуацию недопустимой.

В начале декабря власти региона сообщали, что Музей Карельского фронта откроют в городе Беломорске 7 мая. Музей создается к 100-летию образования Карелии в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

"6 апреля 2015 года Петрозаводску присвоено почетное звание РФ города воинской славы, в соответствии с этим решением в Петрозаводске должна быть установлена стела города воинской славы. При этом работу планируется выполнить только к 30 августа, а не к 9 мая 2020 года. Такая же ситуация с организацией работы по созданию в Беломорске Музея Карельского фронта. Считаю, что сложившаяся ситуация требует дополнительного контроля, и, самое главное, она недопустима", - сказал Гуцан в пятницу на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Полпред пояснил, что работы, без которых музей не может быть открыт, предполагается завершить только в августе-сентябре 2020 года.

В начале 2019 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что исполнение ФЦП развития Карелии недостаточно эффективно. В начале сентября он говорил, что разработка проектно-сметной документации не начата для 19 из 30 объектов ФЦП, которые планировалось создать к 2020 году.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году одобрилоправительство России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.