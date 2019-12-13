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ТГУ и Минобрнауки подготовят рекомендации для вузов по привлечению иностранных студентов

В проекте задействованы десять университетов-экспортеров образования из Москвы и регионов России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) вместе с Министерством науки и высшего образования России проводят исследования предпочтений иностранных студентов и ученых при выборе российских вузов. На основе результатов анализа для университетов будут подготовлены рекомендации по привлечению студентов из-за рубежа, сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе ведомства.

"Исследовательская группа Томского государственного университета при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ реализует масштабный исследовательский проект по изучению предпочтений иностранных студентов и зарубежных ученых по выбору российских вузов для учебы или работы. Исследование завершится в середине декабря 2019 г. На основе его результатов будут подготовлены справочные материалы и методические рекомендации по привлечению иностранных студентов и ученых для российских вузов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в проекте задействованы десять университетов-экспортеров образования как столичных, так и региональных. В исследовании эксперты ТГУ используют данные социальных сетей, проводят онлайн-опрос зарубежных студентов и абитуриентов, берут интервью у студентов, ученых и сотрудников международных служб, а также обрабатывают статистику и результаты предыдущих исследований на эту тему. Все это, полагают в министерстве, позволит обеспечить "максимальную достоверность результатов, детализацию и глубину анализа данных".

"Мы сделали упор на региональные российские вузы. Так как в столичных вузах работа по привлечению лучших иностранных студентов ведется на высоком уровне. Поэтому мы задействовали опыт высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы сделать нашу работу еще более эффективной", - цитирует пресс-служба Минобрнауки проректора по международным связям ТГУ Артема Рыкуна.

Первые выводы

По словам проректора вуза, во время работы над проектом эксперты пришли к интересным выводам. Так, впервые фокус привлечения иностранных студентов был смещен со стран СНГ, с которыми российские вузы традиционно и давно работают, на дальнее зарубежье, в частности, на страны Азии. При этом в борьбе за лучших азиатских студентов у России появился мощный конкурент - Китай. Помимо него на образовательном международном рынке наша страна конкурирует с Турцией, Саудовской Аравией и Ираном.

"Несмотря на то, что зарубежные студенты хотят обучаться на английском языке, позиции русского языка во многих странах растут, необходимо продолжить их укрепление, чтобы привлечь как можно больше талантливых молодых людей", - добавил Рыкун.

Анализ предпочтений иностранных ученых, отметил представитель ТГУ, показывает, что в большей степени они хотят оставаться мобильными: для них важна возможность реализовать свои идеи по всему миру и работать в хорошей команде, имея доступ ко всей необходимой инфраструктуре. "Поэтому для успешной реализации федерального проекта "Экспорт образования" (национального проекта "Образование" - прим. ТАСС) важно сделать так, чтобы пункты остановок ученых из-за рубежа в России были максимально комфортны", - заключил он.

В соответствии с федеральным проектом, число иностранных студентов в российских вузах к 2024 году должно увеличиться вдвое - до 425 тысяч человек.

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