Патрушев отметил, что на реализацию проекта "Карелия-Арена" запрашиваются нереальные суммы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вопрос с проектом строительства спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" в Петрозаводске должен быть решен, но пока на него запрашивается слишком большое финансирование. На это в пятницу обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

"Мы должны в конце концов все-таки решить этот вопрос и определиться, чтобы была конкретика [с проектом спорткомплекса]", - сказал Патрушев, отметив, что сейчас данный вопрос, который ставился еще с 2005 года, подвис. "Те суммы, которые запрашиваются, - они нереальны. Никто нам такое финансирование не позволит осуществлять", - подчеркнул глава госкомиссии.

Он отметил, что аналогичный комплекс будет введен в Москве, причем он одновременно больше и дешевле, хотя "в Москве-то делать дороже". "Есть же и в других регионах какие-то проекты. <...> Вы займитесь этим, подберите проект. По этому вопросу мы и президенту [РФ Владимиру Путину] докладывали, есть согласие, но нужно конкретное предложение - что хотим сделать", - обратился Патрушев к профильной рабочей группе госкомиссии. "У нас же то место [возведения "Карелии-Арена"] меняется постоянно, то проект меняется, то нет проекта, а мы уже хотим получить такие деньги, которые не знаю почему вообще мы закладываем на этот проект", - заметил глава госкомиссии.

Ранее предполагалось, что спортивно-концертный комплекс в Петрозаводске появится в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Строительством объекта должен был заняться частный инвестор, вложив 1 млрд рублей в площадку на 4 тыс. мест. Как сообщил в августе глава региона Артур Парфенчиков, президент РФ дал поручение проработать вопрос строительства "Карелии-Арена" за счет федеральных бюджетных средств. По словам Парфенчикова, для возведения полноценного объекта с ареной-трансформером, дополнительной тренировочной ледовой площадкой и с количеством зрительских мест в соответствии с требованиями Континентальной хоккейной лиги для проведения матчей высокого уровня, требуются не менее 4 млрд рублей.