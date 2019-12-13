Госдума отказалась отменять техосмотр для автомобилей, используемых для личных нужд

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума в пятницу на заседании отклонила внесенный депутатами от фракции "Справедливая Россия" законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для машин, используемых гражданами в личных целях.

Согласно законопроекту, правило о техосмотре не распространяется на "личные транспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях".

Как заявил на заседании депутат-справоросс Валерий Гартунг, техосмотр таких машин - "это еще один вид поборов". В пояснительных материалах также приводятся данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым "за первые девять месяцев 2018 года среди ДТП доля происшествий по причине технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%".

Однако профильный комитет по транспорту и строительству с этими доводами не согласился. Согласно его заключению, "за последнее время наблюдается рост количества ДТП по причине технической неисправности транспортных средств". "Кроме того, имеются риски роста количества таких ДТП в ближайшие годы по причине старения в регионах парка транспортных средств, принадлежащих физическим лицам", - сказано в тексте.