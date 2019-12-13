Главную новогоднюю елку страны срубили в Можайском округе Подмосковья

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ /Московская область/, 13 декабря. / ТАСС/. Главную новогоднюю елку России, которая в дальнейшем будет установлена на Соборной площади Московского Кремля, срубили в пятницу в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья. Старт рубке новогоднего дерева дал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Качанов, передает корреспондент ТАСС.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова ранее сообщила ТАСС, что 15 декабря ель будет доставлена в Кремль специальным автопоездом. Ее установка на Соборной площади и украшение займут несколько дней.

"По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина мы уже в 20-й раз проводим это мероприятие <...> Эта елка будет стоять у нас на Соборной площади", - сказал журналистам Качанов, отметив, что главный символ Нового года завезут на территорию Кремля через Спасскую башню.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, всего на звание главной елки страны претендовали 12 подмосковных деревьев. К участию в конкурсе допускались деревья, чьи размеры, форма и возраст соответствовали необходимым требованиям - главная новогодняя ель страны должна быть не менее 25 м высотой с диаметром ствола не менее 60 см. Возраст дерева не мог превышать 120 лет.

В этом году главная елка будет высотой около 25 м, а размах ветвей у основания достигает 6 м, возраст дерева составляет 90 лет. Как рассказал журналистам директор Бородинского филиала госучреждения "Мособллес" Махач Ширинов, выбранная ель является второй в истории лесничества, которая станет главным новогодним украшением Кремля. "Для нас - это большой праздник, ответственное мероприятие <...> Среди самых лучших 12 кандидатов по Московской области выбрали эту ель-красавицу", - сказал он.

Вблизи места, где проводился торжественный сруб елки, был организован праздничный концерт, участниками которого стали дети и местные жители. Для гостей мероприятия выступали аниматоры в костюмах и ростовые куклы, а также творческие коллективы Можайского округа. Все желающие также могли принять участие в новогодних мастер-классах и сделать елочные игрушки из цветного фетра или снежинки в технике "изонить". Согреться на площадке можно было с помощью сладкого чая - на территории работала полевая кухня.