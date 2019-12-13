На "Примаковских чтениях" в Софии обсуждают политическое лидерство в многополярном мире

СОФИЯ, 13 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. "Примаковские чтения" по теме "Политическое лидерство в многополярном мире" впервые проходят в Софии. В международном форуме принимают участие болгарские и российские ученые, политики и общественные деятели. Эксперты представляют доклады о современных вызовах, о лидерстве в многополярном мире, об угрозах цифровых войн.

"Организаторы международной конференции выбрали исключительно важную тему - необходимость эффективного лидерства и утверждение многополюсного мира. В настоящее время ни одна проблема человечества не может быть решена одной стороной. Выживание человечества зависит от сотрудничества, от интеграционных проектов между центрами влияния. Надеюсь, что новые лидеры определят новые направления развития человечества, и мы пойдем мирным путем, потому что нынешний путь конфликтов и противостояний ведет в тупик", - сказал на открытии форума заместитель председателя Народного собрания (парламента) Болгарии Кристиан Вигенин.

"Проблема лидерства - это актуальная тема, появление молодых политиков - это всегда хорошо, но если их энергия сочетается с опытом и мудростью, то это гораздо лучше, - подчеркнул в интервью ТАСС президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН) Александр Дынкин. - Тому же Владимиру Зеленскому в Киеве предстоит проделать большой путь, чтобы доказать свое право на лидерство. Перед Зеленским стоит задача обеспечить трансляцию той поддержки, которую он получил на выборах, в фактическую политику, пока этого у него не получается". По мнению Дынкина, президент Франции Эмманюэль Макрон - "тоже лидер новой формации, своеобразный символ новой волны, разрыва со старым центром, который себя в значительной степени дискредитировал и в Европе, и в США".

Главное - сохранить суверенитет

На важность сохранения государственного суверенитета в нестабильном мире указал генерал армии, бывший директор Службы внешней разведки РФ, член совета директоров ИМЭМО Вячеслав Трубников.

"XXI век не принес ни спокойствия, ни повышения благосостояния, он сохранил те вызовы, которые возникли в конце ХХ века, а сейчас, временами, они даже обострились, - подчеркнул он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Это и международный терроризм, который существовал и продолжает существовать, тем более, что появились и такие псевдогосударства типа ИГИЛ (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ). Это и проблема нераспространения ядерного оружия, возникающая как вызов в результате слома устоявшихся нормальных красных линий, которые были привычны даже для периода холодной войны. Хочу подчеркнуть, что для России главное - сохранение суверенитета страны, которая живет в этом неустойчивом мире. Суверенитет - это главное. Когда его отдают на откуп другому государству, это преступление".

Говоря о взаимоотношениях России с НАТО, Трубников подчеркнул, что "любое приближение НАТО к российским границам - это нарушение суверенитета России". "Россия не может спокойно смотреть на появление иностранных военных баз у своих границ, это абсолютно понятно и четко обозначено в перспективах наших отношений с НАТО - не надо приближаться к нашим границам".

Комментируя допинговый скандал, Трубников заявил: "На Россию давят потому, что мы сильнее. Именно поэтому стараются использовать и окольные методы, в том числе и спортивную сферу. Но мы все равно выиграем, ведь мы сильнее".

Награда посмертно

В рамках "Примаковских чтений" состоялась торжественная церемония вручения награды "Лидерство в государственности", которой посмертно был удостоен российский ученый, дипломат и государственный деятель академик Евгений Примаков.

Почетный знак, учрежденный Институтом лидерства при болгарском Университете по библиотекознанию и информационным технологиям был вручен президенту ИМЭМО РАН Александру Дынкину для дальнейшей передачи семье Евгения Примакова.

Организаторами "Примаковских чтений" стали Форум "Болгария - Россия", ИМЭМО РАН, Институт лидерства при болгарском Университете по библиотекознанию и информационным технологиям и посольство России в Болгарии.

Следующие "Примаковские чтения" пройдут в июне 2020 года.

О Примакове

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, детство и юность провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в журналистике и в научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 года по январь 1996 года. Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны.

После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, с декабря 2001 года по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ, при этом продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.