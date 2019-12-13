В Анапе появился новый природный комплекс на площади более 350 га

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Прибрежный природный комплекс "Анапское взморье" создан на Кубани, его площадь - более 350 га, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

В 2017 году глава региона Вениамин Кондратьев поручил провести экологическую экспертизу в Анапе, чтобы определить территории, которые могут нуждаться в охране природных ресурсов.

"В Краснодарском крае создан прибрежный природный комплекс "Анапское взморье". Создание особо охраняемой природной территории установит особый режим охраны комплекса. Например, на его территории теперь будет запрещена рубка леса, строительство капитальных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в состав комплекса включили природные участки и объекты прибрежной зоны Черного моря, их общая площадь составила 369,61 га.

Ранее сообщалось, что на Кубани функционируют 355 особо охраняемых природных территорий регионального значения, до 2026 года власти на Кубани намерены создать еще 40.