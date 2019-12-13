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Кабмин отменил налог с премий победителей мировых олимпиад школьников

Премии президента РФ начисляются победителям международных олимпиад за золотую, серебряную и бронзовую медали

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство России отменило обложение налогом премий президента РФ победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам, которые присуждаются членам сборных команд РФ и их тренерам. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2019 года победителям международных олимпиад и их тренерам, согласно указу президента РФ Владимира Путина, выплачивают премии. За золотую медаль победитель получает 1 млн. рублей, за серебряную медаль - премию в размере 500 тыс. рублей, за бронзовую - 400 тыс. рублей. Но с учетом налога на доходы физических лиц размер денежных вознаграждений составляет соответственно 870 тыс. рублей, 435 тыс. рублей и 348 тыс. рублей.

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