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Суд в Перми отменил арест на имущество экс-депутата и промоутера, избившего Dj Smash

Суд взыскал с обвиняемых 2 млн рублей

ПЕРМЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми отменил арест, который ранее был наложен на имущество бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга - промоутера Сергея Ванкевича, избивших в феврале 2018 года в пермском ночном клубе музыканта Андрея Ширмана (Dj Smash). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

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В ноябре 2018 года Ширман подал иск в Свердловский районный суд о компенсации морального вреда к Телепневу и Ванкевичу, музыкант требовал 10 млн рублей недополученного заработка из-за травмы, 500 тыс. рублей, потраченных на восстановление здоровья, и более 700 тыс. рублей судебных издержек. Спустя почти полгода суд удовлетворил иск и взыскал с экс-депутата и промоутера более 11 млн рублей, однако в октябре Ширман заключил с ними мировое соглашение, согласно которому эта сумма уменьшилась на два миллиона рублей.

"В рамках рассматриваемого [гражданского] дела были наложены обеспечительные меры. По заявлению представителя Телепнева снят арест, наложенный на имущество Телепнева и Ванкевича. Вынесено определение об удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер", - сказала собеседница агентства.

Драка, в которой пострадал Ширман, произошла 10 февраля 2018 года в пермском баре "Дом культуры". Через полгода суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении. Позднее Телепнева признали виновным еще в одном преступлении, избиении студента, и добавили к сроку еще два месяца. В середине ноября 2019 года экс-депутат вышел из колонии-поселения, а Ванкевич - двумя месяцами раньше. По данным местного портала 59.ru, Телепнев и Ванкевич полностью выплатили компенсацию.

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