Эксперты: более половины россиян считают, что их работу могут делать роботы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян (51%) уверены, что на рабочем месте их можно заменить машинами. Скептически относятся к подобной перспективе 44% жителей страны, свидетельствуют данные из статистического сборника "Цифровая экономика: 2020", подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ) и опубликованного на сайте института.

"Половина россиян (51%) считают, что их работа может быть выполнена роботами, 44% такую возможность в принципе отрицают. В Великобритании 66% скептиков против 31% тех, кто в той или иной степени допускают замену роботами человеческого труда", - говорится в результатах исследования.

Помимо оценки эффектов роботизации для карьеры, в сборнике приводятся еще девять показателей, характеризующих цифровые практики россиян. Например, 77% общего числа домашних хозяйств в России имеют выход в интернет. При этом в развитых странах (например, в Республике Корея и Японии) этот показатель достигает 99%.

По данным исследователей, 65% взрослого населения в России используют мобильные телефоны (смартфоны) для выхода в интернет вне дома или работы. В Италии и Японии - только 39% населения, а в Республике Корея - 96%. Лишь 42% взрослых интернет-пользователей в России отправляют или получают электронную почту. Для сравнения - в Финляндии и Швеции этот показатель составляет 94%, в Чехии - 93%, Великобритании и Германии - 92%.

Зато по времени, проведенном в социальных сетях, россияне уступают лишь жителям Японии: 78% против 89%. Меньше всего среди развитых стран в соцсетях "зависают" французы (48%) и немцы (57%). Больше трети россиян (35%) используют интернет для заказа товаров и услуг, это почти в два раза ниже, чем в лидирующих странах: в Великобритании - 83%, Швеции - 78%, Германии - 77%. Также рекордно малое количество россиян ищут в интернете работу - всего 8%. Меньше показатель только в Чехии - 6%.

При этом в России низкая доля тех, кто использует интернет-ресурсы для самообразования. Например, только 23% интернет-пользователей читают онлайн-газеты, журналы или скачивают электронные книги. В Республике Корея таких абсолютное большинство (94%), довольно много в Чехии (91%), Финляндии (90%). И всего 3% россиян используют интернет для дистанционного обучения. Тогда как в США и Республике Корея онлайн-образованием занимаются 20% интернет-пользователей.

Об исследовании

Краткий статистический сборник "Цифровая экономика: 2020" ИСИЭЗ выпустил в партнерстве с Минкомсвязью России и Росстатом. В издании представлены ключевые индикаторы, отражающие уровень и динамику развития цифровой экономики в России, рассчитанные на основе данных официальной статистики за 2018 год и материалов Банка России, ОЭСР, Евростата, Международного союза электросвязи, Конференции ООН по торговле и развитию, Всемирной организации интеллектуальной собственности.