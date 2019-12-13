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Захарова заявила, что не едет в Грузию, чтобы не давать повода для провокаций

Официальный представитель МИД России рассказала, что у нее в Грузии очень много друзей, которые на протяжении последних десяти лет приглашают ее в гости

ТБИЛИСИ, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее очень много друзей в Грузии, которые приглашают ее в гости, однако она не едет, так как не хочет давать повода для провокаций.

"Сколько раз они [друзья] на протяжении последних десяти лет звали меня в гости. Это достойнейшие люди своей страны, настоящие патриоты, выдающиеся люди современного общества. Я очень хочу их навестить, потому что гостеприимно принимаю их в Москве <...> Я никогда не была в Тбилиси, но я понимаю, что не могу [приехать], чувствуя свою ответственность за то, чтобы не стать поводом для очередной провокации", - сказала Захарова в пятницу в ходе видеомоста с журналистами из Кишинева, Минска, Москвы и Тбилиси.

Отношения между РФ и Грузией обострились после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг, попытавшись потом в него прорваться. Полиция разогнала демонстрантов, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Поводом для антироссийских выступлений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из РФ в работе Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиционные депутаты, недовольные тем, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента, сорвали мероприятие и вывели людей на акцию протеста.

Теги
ГрузияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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