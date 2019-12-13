Топилин заявил, что проблема домашнего насилия в России требует внимательного подхода

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Граждане должны иметь возможность защитить себя в ситуациях, связанных с насилием в семье. Проблема домашнего насилия остается, однако это тонкий вопрос, требующий внимательного подхода, поскольку речь идет о вмешательстве в семью, считает глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Проблема понятна. Вопрос заключается в том, насколько я себе представляю, работают институты и ответственность. Мы же приняли все необходимые законы. Меры ответственности есть в законодательстве. Но проблема домашнего насилия остается. Просто это очень тонкая история с точки зрения, как не переступить ту грань <...> Конечно, нужно дать людям возможность защитить себя, детей и родственников от таких жестких ситуаций", - сказал он в пятницу журналистам.

Топилин отметил, что проблема заключается не только в работе законодательства, но и в том, что зачастую ситуации не выносятся из семьи. "Может, кто-то не говорит, кто-то стесняется, кто-то скрывает - это латентный процесс. Такая очень тонкая история семейных отношений. В семье бывает разное. Надо внимательно подойти к этой теме", - добавил он.