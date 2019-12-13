Лукашенко считает работу врачей такой же эмоционально напряженной, как и работа президента

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает работу врачей сопоставимой по эмоциональной напряженности со своей работой. Об этом он сказал в пятницу на встрече со студентами медицинского университета, сообщает агентство БелТА.

"Знаю, вам очень тяжело, врач - жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог, а после обеда могут так обругать, что жить не захочется, - отметил глава государства. - Это почти как у меня, с утра напакостят так <...>. После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч, к вечеру - обратно, потом ночь не спишь".

По словам президента, он знает, что такое профессия врача. "Она благородная", - добавил Лукашенко.