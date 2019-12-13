Глава Севастополя порекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным

Для кого 31 декабря в этом году будет выходным

День оливье. Для кого 31 декабря в этом году будет выходным

"Не новелла, такое принято уже в разных регионах страны. В соответствии с уставом города Севастополя, рекомендовать работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории города Севастополя, перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря", - сказал Развожаев в пятницу на заседании правительства.

Врио губернатора подписал распоряжение во время заседания. Оно вступило в силу с момента подписания. Развожаев отметил, что такая мера позволит "семьям вместе быть дома".

Ранее аналогичную инициативу поддержали власти других регионов РФ, в их числе Свердловская, Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская области, Карачаево-Черкесия и Крым.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.