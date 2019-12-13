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Новый год и Рождество - 2020

Глава Севастополя порекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным

Врио губернатора подписал распоряжение, согласно которому рекомендуется перенести выходной день с 28 декабря на 31

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал распоряжение, рекомендующее работодателям сделать 31 декабря в городе выходным.

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"Не новелла, такое принято уже в разных регионах страны. В соответствии с уставом города Севастополя, рекомендовать работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории города Севастополя, перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря", - сказал Развожаев в пятницу на заседании правительства.

Врио губернатора подписал распоряжение во время заседания. Оно вступило в силу с момента подписания. Развожаев отметил, что такая мера позволит "семьям вместе быть дома".

Ранее аналогичную инициативу поддержали власти других регионов РФ, в их числе Свердловская, Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская области, Карачаево-Черкесия и Крым.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

Теги
РоссияСевастопольНовый год и Рождество - 2020
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