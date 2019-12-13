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Прощание с Екатериной Дуровой пройдет 16 декабря в Театре на Малой Бронной

После этого состоится отпевание в храме Большое Вознесение

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Прощание с заслуженной артисткой РФ Екатериной Дуровой, которая умерла в пятницу в возрасте 60 лет, состоится 16 декабря в Театре на Малой Бронной. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь театра Мария Малкина.

"Прощание с Екатериной Дуровой состоится в Театре на Малой Бронной в понедельник, 16 декабря, с 10:00 до 11:00 мск", - сообщила собеседница агентства.

После этого пройдет отпевание в храме Большое Вознесение. Дурова будет кремирована в тот же день в крематории Митинского кладбища. О месте и времени захоронения праха пока сведений нет.

Ранее Малкина рассказала ТАСС, что артистка умерла после продолжительной болезни.

Дурова родилась 25 июля 1959 году в Москве в семье актера Льва Дурова. В 1980 году окончила ГИТИС им. А. Луначарского. С 1980 по 1984 год служила в Театре на Таганке. С 1984 года - актриса Театра на Малой Бронной. Также известна работами в кино. Среди фильмов, где сыграла актриса, "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Поклонник", "Юрьев день" и десятки других.

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