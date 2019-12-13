"Миротворец" пообещал вносить в базу журналистов семи российских каналов "по умолчанию"

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Сайт "Миротворец" заявил, что будет вносить в свой черный список журналистов семи российских телеканалов "по умолчанию".

Согласно приведенному в пятницу списку на сайте скандально известного украинского ресурса, в базу будут вноситься журналисты Первого канала, "Россия-1", "Россия-24", "НТВ-Мир", "Звезда", Life и RT.

Ранее "Миротворец" внес в свою базу журналистов телеканала "Звезда", которые в четверг приехали на территорию Украины.

Сайт "Миротворец" не имеет официального статуса, однако на практике людей из его черного списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.