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Омбудсмен Подмосковья внесла в Мособлдуму инициативу о запрете продажи снюса детям

Ранее Ксения Мишонова уже выступала в поддержку инициативы запрета продажи, распространения и рекламы никотиносодержащей продукции, в том числе снюса, насвая и прочих подобных изделий, для несовершеннолетних

МОСКВА, 13 декабря. /корр. ТАСС Анна Орел/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова внесла в Мособлдуму инициативу о запрете продажи несовершеннолетним снюса на территории Подмосковья. Об этом детский омбудсмен сообщила ТАСС.

"Мы внесли инициативу о запрете продажи снюса несовершеннолетним в нашу Мособлдуму и в ближайшее время соберем большой круглый стол, как раз по этому поводу. Также, как мы в свое время запретили вейпинг в Московской области. Правда, в ближайшее время мы вряд ли успеем это сделать, так что, скорее всего, мы соберемся уже после нового года", - сказала Мишонова.

Она призналась, что надеется на скорейшее решение вопроса с запретом продажи снюса на территории региона, так как все больше школьников начинают употреблять это табачное изделие. По словам омбудсмена, в нем высокая концентрация никотина, которая моментально впитывается через слизистую. Специалисты говорят, что к снюсу идет очень быстрое привыкание. Мошенники пользуются тем, что в законе прописана только табачная продукция, а не никотиновая. На данный момент специалисты проводят беседы с родителями и подростками о его вреде.

Ранее Мишонова выступила в поддержку инициативы запрета продажи, распространения и рекламы никотиносодержащей продукции, в том числе снюса, насвая и прочих подобных изделий, для несовершеннолетних. Кроме того, омбудсмен поддержала и идею о введении уголовной ответственности за продажу подобных изделий подросткам.

Снюс - один из видов бездымного табака. Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой. В России оптовая и розничная продажа снюса запрещена с 2015 года. Согласно законодательству, за нарушение запрета грозит штраф: для физических лиц от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, должностных лиц - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей и для юридических - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг никотина. Такую же дозу человек может получить, выкурив одновременно две пачки традиционных сигарет.

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