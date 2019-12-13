Кузнецова: в РФ в ближайшее время вернут 84 детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в ближайшее время планируется возвращение в страну 84 детей, которые на данный момент находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом она сказала журналистам в пятницу в Калининграде во время своей рабочей поездки в регион.

"Известна цифра, которую мы планируем вернуть - это 84 ребенка на данный момент. Это дети, в отношении которых сейчас оформляются документы граждан Российской Федерации, полностью выявляется идентификация их с родственниками", - отметила она.

По словам омбудсмена, работа в лагере беженцев в Сирии Аль-холь "менее предсказуема", чем та, которую они ранее проводили в Ираке. "Мы понимали, как проходит и организован процесс [в Ираке], а здесь нас ждало очень много внештатных ситуаций, - указала Кузнецова. - Одиннадцатимесячный ребенок, на которого были полностью готовы все документы, к сожалению, нам отдан не был".

Она также сообщила, что скором времени жителю РФ будут возвращены двое детей, которых без его ведома на Ближний Восток вывезла их мать. "Есть дети, в отношении здоровья которых, у нас просто очень большие тревоги, мы просили хотя бы их посмотреть, чтобы могли убедиться и забрать, но к сожалению, этого сделано не было. В этот раз мы забрали ДНК у двух девочек, которых ждет папа - мама без ведома отца забрала детей, уехала туда, сейчас она погибла, девочки остались сиротами, и отец ближайшее время ждет их домой", - добавила омбудсмен.

Она указала на сложность ситуации с возвращением детей. "Мы сегодня занимаемся возвращением детей, потому что ситуация очень тяжелая - то, что мы увидели в лагере, в каком состоянии, в каком положении находятся дети, ни в какое сравнение не идет с тем, что мы видели в тюрьмах Дамаска и Багдада", - подчеркнула Кузнецова.

Ранее она заявляла о 146 детях, которые значатся в списках и могут находиться на территории лагерей и тюрем в Сирии. Уполномоченный отмечала, что после теста ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами. По ее словам, на момент забора ДНК младшему ребенку было несколько месяцев, старшим - до 17 лет.

Дети в Сирии и Ираке

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации ИГ. Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.