Путин поручил перейти до 15 апреля от бумажных к электронным документам в медицине

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 15 апреля обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины, однако при условии готовности медучреждений и надлежащей защиты соответствующих информационных систем. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение, адресованное Минздраву, он дал по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября.

"Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе, при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищенности информационных систем в сфере здравоохранения", - говорится в перечне поручений.

Правительству РФ и властям регионов предстоит "обеспечить совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов, предусмотрев при этом снижение нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчетности".

Поручения Минздраву

Минздраву также предстоит проанализировать фактическую потребность регионов в количестве вылетов санитарной авиации и представить предложения по перераспределению между субъектами РФ субсидий из федерального бюджета на закупку авиационных работ для оказания гражданам медицинской помощи. Министерству необходимо будет проработать вопрос, касающийся совершенствования механизма осуществления взаиморасчетов между территориальными фондами обязательного медицинского страхования при оплате медицинской помощи, оказанной гражданам в медицинских организациях, расположенных за пределами региона, где эти граждане зарегистрированы по месту жительства.

Также Минздрав должен будет внести в перечень критериев оценки соответствующих руководителей федеральных национальных медицинских исследовательских центров показатели, характеризующие результаты реализации в регионах мероприятий региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, представить предложения по пересмотру подходов к установлению регионами дифференцированных нормативов объема медицинской помощи с учетом региональных особенностей. Министерству предстоит уточнить порядок оплаты медпомощи, оказанной в условиях стационара за счет средств обязательного медицинского страхования, для выравнивания стоимости (оплаты) лечения одних и тех же заболеваний во всех медорганизациях, расположенных на территории региона, а также определить порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий.

Минздраву поручено также рассмотреть вопрос о расширении функций центров здоровья в целях снижения нагрузки на медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, представить предложения о передаче специалистам, имеющим среднее медицинское образование, отдельных функций врача, а также о привлечении граждан, имеющих соответствующее образование и навыки, к исполнению отдельных обязанностей медицинских работников, в том числе по ведению медицинской документации и государственных информационных систем в сфере здравоохранения. Минздраву предстоит разработать и направить в субъекты РФ рекомендации по оснащению медицинских колледжей современным оборудованием, в том числе симуляционным оборудованием.

Еще ряду министерств поручено проанализировать, возможно ли при определении объема закупок, которые заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, не учитывать закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий, если начальная (максимальная) цена соответствующего контракта (договора) превышает 50 млн рублей.

В новость были внесены изменения (17:33 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.