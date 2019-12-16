Пластиковый, бумажный и хлопковый. Как "спасти планету" с помощью пакета

Более 80% мусора в океане составляет пластик, по данным программы ООН по окружающей среде. В России оценку загрязнения берегов водоемов провел Greenpeace: за время акции в августе и сентябре активисты собрали более 229 тыс. фрагментов мусора. Оказалось, что пластика там 68,1%. "Одноразовый пластик — оружие массового поражения. Превращаясь в мусор, он загрязняет природу и вредит ее обитателям", — констатировал Greenpeace и призвал подписать петицию о запрете одноразового пластика в России: трубочек, ватных палочек и, конечно же, пластиковых пакетов, наиболее часто используемых россиянами. Если их производство и впрямь запретят в будущем, покупателю придется выбирать между бумажным и хлопковым пакетами, у которых тоже есть минусы. Рассказываем, насколько состояние экологии зависит от нашего выбора пакета и как торговые сети нас обманывают.
Каковы плюсы и минусы пластиковых, бумажных и хлопковых пакетов
Все сумки и пакеты, поясняет эколог и экоактивист Георгий Каваносян, можно разделить на две основные группы: одноразовые и многоразовые. В первую группу входят бумажные, полиэтиленовые и так называемые биоразлагаемые пакеты. Большой минус бумажных — это вредный для окружающей среды процесс производства. "При их изготовлении выделяется большое количество вредных веществ, таких как метилмеркаптан, сероводород, диметилсульфид и ряд других", — поясняет эколог. Второй минус — использование древесины в производстве, что истощает запасы лесного фонда. Третий — непрактичность, бумажный пакет здесь проигрывает даже полиэтиленовому. Но есть у пакетов из бумаги и очевидный плюс — достаточно экологичный способ утилизации.
Производство пластикового пакета менее вредно для экологии в сравнении с бумажным. Однако у него длительный процесс утилизации. "Когда пакеты становятся мусором, то распадаются на мелкие частички и попадают в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц, убивая их", — сообщает Greenpeace России. Кроме того, их сложно переработать, и этот процесс не налажен в России.
Хлопковые сумки на первый взгляд кажутся безупречной альтернативой: многоразовые, красивые, прочные. Но ничего безупречно экологичного нет, поясняют эксперты. Во время выращивания хлопка используются удобрения, которые вредят экологии. Кроме того, тканевые сумки не слишком практичны: в них не купишь мясо или замороженные ягоды, а если переносить в них регулярно грязные овощи, придется часто стирать. Это приводит к тратам электроэнергии и воды. Ассортимент тканевых сумок для похода по магазинам не заканчивается на хлопковых "шоперах". Сейчас популярны авоськи, сетчатые фруктовки, а также сумки из льна. Но минусы и плюсы у них аналогичны.
Как ретейл обманывает покупателей
Две большие уловки магазинов — это экологичность бумажных пакетов и биоразлагаемость пластиковых.
Маркировки "эко" и лозунги "Спасем планету" на бумажных пакетах — обман, учитывая неэкологичность их производства. В немецкой организации "Форум по экологии и бумаге" опасаются, что плохой имидж пластика может привести к тому, что потребители станут все чаще использовать бумагу в качестве упаковочного материала.
Пометкам "биоразлагаемый" на пластиковых пакетах тоже не стоит верить. "Нас убеждают, что они безопасны для планеты. Но это не так", — сообщает Greenpeace. Под воздействием ультрафиолета пакет просто быстрее распадается на фрагменты.
Какой пакет выбрать
Любой одноразовый пакет "живет" в среднем 12 минут. Глава ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "Раздельный сбор" Татьяна Нагорная считает, что в выборе между пластиковыми и бумажными пакетами "меньшего зла" нет. "Когда нам смещают акцент с полиэтиленовых пакетов на бумажные, то, в сущности, нам предлагают выбрать между виселицей и гильотиной", — объясняет она и советует выбирать хлопковую сумку.
По мнению эксперта проекта Greenpeace России "Ноль отходов" Алексея Киселева, совершенно неважно, из какого материала будет сделана емкость для переноски покупок из магазина. Главное, чтобы выполнялись следующие условия: ее полезный срок службы должен быть максимально долгим (критерий в США — не менее 125 раз), также она должна легко мыться или стираться.
Как Россия планирует бороться с пластиковыми пакетами
В настоящее время Минприроды России разрабатывает новую концепцию расширенной ответственности производителя (РОП). В частности, предлагается отменить нормативы утилизации для товаров, утративших потребительские свойства, и их упаковки. Например, в 2019 году норматив на бумажную или полимерную упаковку составляет 15% (20% в 2020 году). Это значит, что производитель, например, газировки должен самостоятельно переработать, отдать на утилизацию или заплатить экосбор только за 15% объема выпущенных бутылок.
Разработчики концепции также предложили перенести обязательства по РОП с производителей товаров на производителей упаковки, а момент возникновения расширенной ответственности — с факта продажи товара на факт его производства. По мнению министерства, внедрение данной концепции позволит сократить оборот пластика в стране.
О полном запрете производства одноразового пластика пока говорят осторожно. В ноябре министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отмечал, что отказ должен происходить постепенно.
Диана Решетняк