Пластиковый, бумажный и хлопковый. Как "спасти планету" с помощью пакета

Все сумки и пакеты, поясняет эколог и экоактивист Георгий Каваносян, можно разделить на две основные группы: одноразовые и многоразовые. В первую группу входят бумажные, полиэтиленовые и так называемые биоразлагаемые пакеты. Большой минус бумажных — это вредный для окружающей среды процесс производства. "При их изготовлении выделяется большое количество вредных веществ, таких как метилмеркаптан, сероводород, диметилсульфид и ряд других", — поясняет эколог. Второй минус — использование древесины в производстве, что истощает запасы лесного фонда. Третий — непрактичность, бумажный пакет здесь проигрывает даже полиэтиленовому. Но есть у пакетов из бумаги и очевидный плюс — достаточно экологичный способ утилизации.

Производство пластикового пакета менее вредно для экологии в сравнении с бумажным. Однако у него длительный процесс утилизации. "Когда пакеты становятся мусором, то распадаются на мелкие частички и попадают в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц, убивая их", — сообщает Greenpeace России. Кроме того, их сложно переработать, и этот процесс не налажен в России.

Хлопковые сумки на первый взгляд кажутся безупречной альтернативой: многоразовые, красивые, прочные. Но ничего безупречно экологичного нет, поясняют эксперты. Во время выращивания хлопка используются удобрения, которые вредят экологии. Кроме того, тканевые сумки не слишком практичны: в них не купишь мясо или замороженные ягоды, а если переносить в них регулярно грязные овощи, придется часто стирать. Это приводит к тратам электроэнергии и воды. Ассортимент тканевых сумок для похода по магазинам не заканчивается на хлопковых "шоперах". Сейчас популярны авоськи, сетчатые фруктовки, а также сумки из льна. Но минусы и плюсы у них аналогичны.