{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патриарх Кирилл выступил против изменения облика храмов при реставрации

Он настаивает на том, чтобы реставрация осуществлялась с ведения и при участии специалистов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает недопустимым изменение облика храмов без консультации с профессиональными реставраторами.Об этом он сказал на встрече с реставраторами и волонтерами, задействованными в программах по реставрации памятников церковной архитектуры, в храме Христа Спасителя в пятницу.

"Я настаиваю на том, чтобы реставрация осуществлялась с ведения и при участии специалистов. Чтобы был реальный профессиональный надзор над этими работами. Иногда, вы знаете, экономят средства, кто-то хочет сделать хозяйственным способом, побыстрее - я против того, чтобы особенно на памятниках архитектуры кто-то каким-то образом совершал подобные действия без согласования с соответствующими инстанциями", - сказал патриарх.

По его мнению, реставраторы должны участвовать в диалоге с властью о необходимости восстановления того или иного храма как специалисты. "Не всегда легко востребовать средства для проведения таких работ, и нужна экспертиза, в том числе научная экспертиза. Поэтому я просил бы вас вместе с отцом Леонидом (протоиерей Леонид Калинин, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви - прим. ТАСС) участвовать в таких делах, с тем чтобы нам общими усилиями как можно быстрее продвигать решение этой злободневной проблемы - восстановления храмов", - обратился он к ректору Московского архитектурного института Дмитрию Швидковскому.

Проект "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" существует 13 лет, в настоящее время в нем участвуют 750 волонтеров. Его участники организовали 370 экспедиций и провели противоаварийные и консервационные работы на 153 объектах. Всего за время экспедиций было обследовано 360 храмов и часовен.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
Реклама на ТАСС
Путин поручил принять меры по обеспечению медиков служебным жильем
Президент также поручил до 2024 года выделить 550 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС