Патриарх Кирилл выступил против изменения облика храмов при реставрации

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает недопустимым изменение облика храмов без консультации с профессиональными реставраторами.Об этом он сказал на встрече с реставраторами и волонтерами, задействованными в программах по реставрации памятников церковной архитектуры, в храме Христа Спасителя в пятницу.

"Я настаиваю на том, чтобы реставрация осуществлялась с ведения и при участии специалистов. Чтобы был реальный профессиональный надзор над этими работами. Иногда, вы знаете, экономят средства, кто-то хочет сделать хозяйственным способом, побыстрее - я против того, чтобы особенно на памятниках архитектуры кто-то каким-то образом совершал подобные действия без согласования с соответствующими инстанциями", - сказал патриарх.

По его мнению, реставраторы должны участвовать в диалоге с властью о необходимости восстановления того или иного храма как специалисты. "Не всегда легко востребовать средства для проведения таких работ, и нужна экспертиза, в том числе научная экспертиза. Поэтому я просил бы вас вместе с отцом Леонидом (протоиерей Леонид Калинин, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви - прим. ТАСС) участвовать в таких делах, с тем чтобы нам общими усилиями как можно быстрее продвигать решение этой злободневной проблемы - восстановления храмов", - обратился он к ректору Московского архитектурного института Дмитрию Швидковскому.

Проект "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" существует 13 лет, в настоящее время в нем участвуют 750 волонтеров. Его участники организовали 370 экспедиций и провели противоаварийные и консервационные работы на 153 объектах. Всего за время экспедиций было обследовано 360 храмов и часовен.