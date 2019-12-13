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Путин пообещал развитие системы мер поддержки рождаемости в России

Президент считает, что существующих мер недостаточно

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в РФ, поэтому они будут совершенствоваться. Об этом он заявил во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".

"Эти меры [по поддержке рождаемости] создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно, - сказал глава государства. - Будем дальше совершенствовать все эти механизмы".

Российский лидер напомнил, что уже были повышены выплаты за первого и второго ребенка, а также продлено действие программы материнского капитала. Кроме того, расширяется практика выплаты пособий в регионах с неблагоприятной ситуацией с рождаемостью. Также в 2020 году вырастет количество людей, которые имеют право на подобные выплаты за счет изменения ценза. "Мы считаем, что это должно помочь людям планировать свою семью и увеличивать количество детей в семье", - подчеркнул глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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