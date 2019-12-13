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Кризис в Сирии

В МИД России обсудили шаги по вывозу российских детей из Сирии

Участники целевой рабочей группы также подвели итоги гуманитарной миссии по вывозу 122 российских детей, обнаруженных в иракских тюрьмах и приютах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании целевой рабочей группы обсудили будущие шаги по возвращению домой российских детей из Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Приоритетное внимание было уделено обсуждению дальнейших шагов по вывозу несовершеннолетних граждан РФ из Сирии", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, продолжили в МИД РФ, были подведены итоги гуманитарной миссии по вывозу 122 российских детей, обнаруженных в иракских тюрьмах и приютах. "Все они незаконно находились на территории Республики Ирак вместе со своими матерями, в отношении которых там ведутся следственные действия или вынесены судебные приговоры по обвинению их в причастности к террористическим организациям", - отметили в дипведомстве.

3-6 декабря состоялась третья поездка представителей целевой рабочей группы в Сирию, в том числе с посещением лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке страны. Проведены контакты с сирийскими официальными властями, а также с представителями курдских вооруженных формирований, под чьим контролем в настоящее время находится упомянутый лагерь.

По сведениям МИД РФ, на данный момент на территорию РФ из тюрьмы Дамаска возвращены восемь несовершеннолетних россиян, еще у почти 100 взяты пробы ДНК для определения генетического родства с потенциальными опекунами в России. "Работа продолжается. В частности, уточняется общее число находящихся в сирийском Заевфратье российских детей", - подчеркнули на Смоленской площади.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииБогданов, Михаил ЛеонидовичКузнецова, Анна Юрьевна
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