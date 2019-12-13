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Новый год и Рождество - 2020

Самарский губернатор рекомендовал предприятиям сделать 31 декабря выходным днем

Абсолютное большинство жителей высказались за объявление 31 декабря выходным днем

САМАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к руководителям предприятий и организаций региона с рекомендацией сделать 31 декабря выходным днем. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным правительством в пятницу.

"Идя навстречу пожеланиям людей, обращаюсь к вам с рекомендацией: объявить последний день 2019 года - 31 декабря - выходным днем в возглавляемых вами предприятиях и организациях", - приводятся в сообщении слова Азарова.

Ранее самарский губернатор уже выступал с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. Предложение обсуждалось, были проведены опросы общественного мнения, состоялись консультации с руководителями крупнейших предприятий региона, а также с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Самарской области.

Как отмечают в правительстве, абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу объявления 31 декабря выходным днем. При этом власти региона отмечают, что принятие окончательного решения входит в полномочия правительства РФ.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

 

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьНовый год и Рождество - 2020
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