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Съемочную группу НТВ не пустили на Украину

Корреспондент телеканала Сергей Савин подчеркнул, что журналисты во время прохождения контроля назвали цели визита
Сотрудники паспортного контроля в аэропорту Борисполь REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Сотрудники паспортного контроля в аэропорту Борисполь
© REUTERS/Gleb Garanich

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему вместе со съемочной группой телеканала отказали в пятницу во въезде на Украину. По его словам, журналисты во время процедуры прохождения пограничного контроля в аэропорту Киева сразу заявили, кто они, на сколько приехали и с какими целями.

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"Мы прилетели сегодня в Борисполь утром, в полдесятого по московскому времени. Далее штатная процедура прохождения контроля, сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать", - сказал корреспондент в эфире НТВ.

"Отдали документы, все происходило вежливо-дипломатично. Затем пригласили к ответственному лицу. Вот такое было вручено решение: отказ в разрешении пересечения государственной границы на въезд на Украину. Причина официальная - не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь", - пояснил он, продемонстрировав в эфире полученную бумагу.

Савин также сообщил, что его вместе со съемочной группой отправят назад в Россию. "Отправлять будут за счет авиакомпании, который мы сюда прилетели", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну.

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