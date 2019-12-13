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Минюст предложил передать под контроль судебных приставов сборы всех долгов с граждан

Ведомство также предлагает обязать коллекторов и банки вести записи общения с должниками и хранить их два года
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минюст России предлагает передать под контроль судебных приставов деятельность всех организаций, собирающих долги с граждан. Об этом говорится в разработанном Минюстом новом законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили ТАСС в Минюсте России, контроль Федеральной службы судебных приставов предлагается распространить "на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет". Тем самым, под контроль ФССП попадут не только профессиональные коллекторские агентства, но и банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи и другие юрлица, занимающиеся сбором просроченных долгов с граждан.

Для сбора просроченных долгов с граждан - с помощью личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированных систем ("робота-коллектора"), а также с использованием текстовых, голосовых и иных сообщений - они должны быть включены в реестр, который ведут приставы. Не включенные в реестр юрлица будут вправе взаимодействовать с должниками через почтовую корреспонденцию.

Минюст также предлагает обязать всех юридических лиц, занимающихся сбором долгов с граждан, вести аудиозаписи всего общения с должниками и хранить их не менее двух лет. Заниматься сбором просроченных долгов с граждан смогут лишь юрлица, включенные в реестр ФССП. При этом к ним "будут предъявляться повышенные требования - ведение аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, хранение вышеуказанной информации, а также всех бумажных документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее двух лет".

Число организаций, которые подпадут под контроль приставов при осуществлении деятельности по сбору долгов с граждан, возрастет более чем в 100 раз - сейчас в реестр ФССП включены около 300 коллекторских агентств. Как отмечается в пояснении Минюста к законопроекту, с его принятием "существенно увеличится количество субъектов, в отношении которых ФССП России будет осуществлять контрольные (надзорные) полномочия в области возврата просроченной задолженности физических лиц".

По оценке Минюста, их число достигнет приблизительно 43350, "из них: 300 - профессиональные коллекторские организации, 1900 - микрофинансовые организации, 800 - кредитные организации, 2100 - кредитные потребительские кооперативы, 900 - сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 4000 - ломбарды, 20000 - управляющие компании, 12900 - ресурсоснабжающие организации, 250 - региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 200 - операторы связи".

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