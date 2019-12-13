Первая трансплантация Каабака после возвращения в НМИЦ здоровья детей прошла успешно

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Трансплантолог Михаил Каабак успешно провел свою первую операцию по пересадке почки мальчику девяти лет от посмертного донора, после резонансного возвращения к работе в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России.

"Эта операция была повторной у ребенка, первая трансплантация была восемь лет назад в возрасте 1,5 года. Донором для ребенка стала тогда мама. Сегодня удалили старый трансплант и пересадили почку от посмертного донора. Операция была сложной и сопровождалась большой кровопотерей, тем не менее она прошла успешно благодаря слаженной работе коллектива анестезиологов и реаниматологов", - сообщил журналистам в пятницу Каабак.

Он рассказал, что ребенка готовили к операции с трех часов ночи. Операция длилась более шести часов. "Операция длительная, кровопотеря большая, поэтому состояние ребенка соответствует тяжести этой операции. Оно не хуже, чем могло бы быть при подобной тяжелой операции", - добавил он.

"Средняя продолжительность работы почки, полученной от посмертного донора, при оптимистичном сценарии это 15-20 лет . Надеемся, что наш пациент будет жить гораздо дольше", - сказал врач.

Ситуация в НМИЦ здоровья детей

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в российских СМИ появилась информация о том, что 75 детей в РФ нуждаются в трансплантации почки. 20 ноября глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщала, что на тот момент в регистре находились 25 детей.

Скворцова встретилась с транплантологами Каабаком и Бабенко 26 ноября, а 28 ноября врачи были приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением - руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя соответственно. Позднее Каабак сообщил, что трансплантации почки ожидают восемь детей, они готовятся к пересадке. Три операции врачи планируют провести до конца года. Одна операция по пересадке маленькому ребенку почки от посмертного донора началась в пятницу утром.