В Тульской области создали кадровый управленческий резерв по проекту "Команда развития"

ТУЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Тульской области в рамках проекта "Команда развития", реализованного совместно с Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сформировало кадровый управленческий резерв из 100 человек. Их отобрали на конкурсной основе из более 2,7 тыс. участников, сообщил в пятницу в Туле проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин на подведении итогов проекта.

"Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу - реализовать проект "Команда развития" и сформировать базу эффективных управленческих кадров для предприятий, организаций, органов власти Тульской области. На трек "Управленческий капитал" зарегистрировалось 1612 участников, это, наверное, один из самых высоких показателей конкурса на одно место в резерве, заявки были поданы из 14 регионов России. В треке "Таланты" зарегистрировался 1171 участник из девяти регионов", - сказал Буташин, добавив, что в финал по каждому из направлений вышло по 50 человек.

Все финалисты будут включены в единый резерв управленческих кадров Тульской области, информация о нем будет доступна и для органов госвласти, и для предприятий. "Сформировавшейся команде по плечу решение сложных многомерных задач, которые стоят перед нашим регионом и в части экономики, и в части социального развития. Мы всех ждем к нам, в правительство Тульской области, уже многих пригласили на работу, некоторые уже работают", - отметил первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Конкурс по проекту "Команда развития" проводился с мая по декабрь 2019 года в два этапа. На первом этапе проходил отбор заявок от кандидатов 25-55 лет в номинации "Управленческий капитал", от кандидатов 22-30 лет - в номинации "Таланты". На втором этапе участники прошли тренинги, мастер-классы, были разделены на группы для подготовки конкурсных проектов.

Пять проектов допустили для защиты перед экспертной комиссией. Среди них - проект "Укрепление ценности семьи", который предполагает организацию образовательных курсов в учебных заведениях и создание сервиса "Семья71" для оказания информационной, психологической и юридической помощи, а также проект создания благоприятной городской инфраструктуры в моногороде Ефремове для привлечения молодежи к обучению и дальнейшей работы в международной компании "Каргилл", входящей в число градообразующих предприятий.