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Центр Красночетайского района Чувашии благоустроят к юбилею региона по примеру Чебоксар

Как сообщил глава района, одну из праздничных площадок сделают комфортной зоной с таким же фонтаном, который работает в Кадетском парке в региональном центре

ЧЕБОКСАРЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Центр Красночетайского района Чувашии к 100-летию региона благоустроят по образу чебоксарского Кадетского парка, признанного одной из лучших муниципальных практик России, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации Чебоксар.

"Лучшая муниципальная практика Чебоксар станет примером благоустройства для Красночетайского района, где так же, как и в региональном центре, пройдут главные торжества в честь 100-летия Чувашской автономии в 2020 году", - говорится в сообщении. По словам главы Красночетайского района Александра Башкирова, слова которого приводит пресс-служба, одну из праздничных площадок сделают комфортной зоной с таким же фонтаном, который работает в Кадетском парке.

В пресс-службе администрации города напомнили, что Кадетский парк в Чебоксарах был благоустроен в 2018 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В парке обустроили зону отдыха для горожан со сквером, детской игровой зоной и музыкальными фонтанами.

В свою очередь глава горадминистрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что за реализацией проекта Кадетского парка стоит огромный труд большого числа людей. "Благодаря совместной работе при поддержке федерального центра и республиканского правительства в Чебоксарах становится больше интересных общественных пространств", - подчеркнул он.

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую АССР, 19 октября 1990 года - в Чувашскую ССР. 13 февраля 1992 года Верховный совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года наименование субъекта - Чувашская Республика - Чувашия.

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РоссияЧувашия
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