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Недостроенные блоки республиканской больницы в Карелии доделают к концу 2021 года

Два медицинских блока начали возводить около 30 лет назад, но строительство так и не завершили

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 декабря. /ТАСС/. Завершение строительства блоков "А" и "Б" республиканской больницы им. Баранова пройдет в рамках продления федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Объект намерены сдать к концу 2021 года, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Артур Парфенчиков по итогам заседания госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

"Нам обещают к концу 2021 года в рамках продления программы все-таки эти объекты сдать", - сказал он.

Два медицинских блока начали строить около 30 лет назад, но объект так и не был завершен. Брошенные здания соединены с действующим диагностическим центром республиканской больницы им. Баранова, что не позволяет их снести без вреда для соседних построек, пояснил глава республики. Оба медицинских блока включили в программу развития региона, но после того, как проект был готов, выяснилось, что заложенных в ФЦП 700 млн рублей недостаточно.

"После проектирования и соответствующих экспертиз мы выяснили, что это, как минимум, в два раза более дорогая задача. И мы вынуждены эти [дополнительные] 700 млн забирать из других проектов, потому что мы прекрасно понимаем, что эти объекты медицины, они архинеобходимы и республике, и для жителей Петрозаводска", - сказал Парфенчиков.

После того, как здания достроят, в них появится большая поликлиника, а также в один из блоков переедут четыре отделения республиканской больницы. "[Эти отделения] в принципе в нормальном формате никогда не существовали в республике: это эндокринология, урология, гастроэнтерология, лор-отделение", - пояснил глава региона.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета и 631,6 млн рублей - из республиканского. В конце 2019 года программа была скорректирована: из-за проблем с проектно-сметной документацией и подорожанием ряда проектов, из планов ФЦП исключили девять пунктов, в том числе все проекты газификации и психоневрологический интернат в Суоярви.

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