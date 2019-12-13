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Сайт "Миротворец" внес в свою базу журналиста "Известий"

Алексей Лазуренко назван "участником информационной спецоперации России против президента Украины и пропагандистских мероприятий против страны"

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данные журналиста "Известий" Алексея Лазуренко после его визита на Украину.

Согласно размещенной на сайте информации, журналист назван "участником информационной спецоперации страны-агрессора (таковой постановлением Рады признана Россия - прим. ТАСС) против президента Украины и пропагандистских мероприятий против Украины".

Сайт "Миротворец" не имеет официального статуса, однако на практике людей из его черного списка украинские пограничники отказываются пускать в страну. К примеру, в пятницу на Украину не пустили журналиста "НТВ" Сергея Савина, который ранее был внесен в базу ресурса. Об этом сообщил УНН помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Сайт "Миротворец" 12 декабря сообщил, что будет вносить в свой список журналистов российских телеканалов "по умолчанию". Согласно приведенному перечню, в базу будут вноситься журналисты Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "НТВ-Мир", "Звезда", Life и RT. В тот же день в перечне оказались имена журналистов телеканала "Звезда", посетивших Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет журналистам из РФ въезд в страну был закрыт.

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