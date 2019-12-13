Кассационный суд Москвы истребовал дело водителя, въехавшего на автобусе в переход у метро

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд Москвы истребовал для рассмотрения дело водителя Виктора Тихонова, который въехал на автобусе в переход столичной станции метро "Славянский бульвар". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Равиль Сабиров.

"Второй кассационный суд сегодня истребовал из Дорогомиловского суда Москвы дело Тихонова. Теперь Дорогомиловский суд должен либо передать дело, либо вынести мотивированный отказ в его передаче", - сказал защитник, добавив, что в пятницу состоялось очередное заседание по этому делу.

"В ходе заседания был приобщен к материалам дела протокол осмотра автобуса после ДТП. Он подтвердил, что автобус находился после аварии на неохраняемой стоянке в не опечатанном виде, и поэтому любой мог снять с него что угодно. Поэтому автобус не может быть доказательством по данному делу", - заметил Сабиров.

Авария произошла 25 декабря 2017 года. Тихонов, управляя автобусом Лиаз, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и съехал в подземный пешеходный переход у метро. В результате четверо пешеходов, в том числе ребенок, погибли, еще 11 получили травмы. Вину водитель не признал. По его словам, он не нарушал правила дорожного движения, а ДТП произошло из-за неисправного технического состояния автобуса.

19 декабря 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Тихонова к четырем годам лишения свободы и взыскал 55 тыс. рублей в качестве судебных издержек. При этом суд оставил без рассмотрения вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, предоставив им право обратиться в суд с иском в рамках гражданского судопроизводства. Однако защита водителя обжаловала это решение. Мосгорсуд отменил приговор из-за того, что суд первой инстанции не учел доводов подсудимого о неисправности транспортного средства и отправил дело на новое рассмотрение.