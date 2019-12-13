Липецкие власти направят 1 млрд рублей на увеличение зарплат бюджетников в 2020 году

ТАСС, 13 декабря. Власти Липецкой области направят порядка 1 млрд рублей на увеличение зарплат сотрудников бюджетной сферы в 2020 году. Планируется, что зарплата вырастет у работников детских садов, педагогов, медиков, сотрудников социальных служб, сообщила в пятницу пресс-служба Липецкого областного совета депутатов.

"В 2020 году свыше 1 млрд рублей будет направлено на увеличение зарплат работников бюджетной сферы. Планируется дважды поднять зарплату младшим воспитателям и помощникам воспитателей: с 1 января - на 10%, с 1 июля - еще на 10%. В январе на 7,5% будут увеличены и зарплаты педагогических работников учреждений здравоохранения. На это в бюджете предусмотрено почти 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы Ольга Родионова, в целом на зарплаты сотрудников бюджетной сферы направляется порядка 35% консолидированного бюджета региона.

По ее данным, с нового года будет также выделено 730 млн рублей на увеличение окладов работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и туризма. Их средняя зарплата в 2020 году превысит 31 тыс. рублей, сейчас она составляет порядка 28 тыс. рублей.

Параметры бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов были утверждены депутатами 12 декабря. В следующем году доходы регионального бюджета составят 66,1 млрд рублей, расходы - 69,2 млрд рублей, дефицит - 3,1 млрд рублей. Планируется, что более 60% бюджета на 2020 год направят на развитие социальной сферы: около 16 млрд рублей - на образование, почти 7 млрд рублей - на здравоохранение. Еще порядка 2 млрд рублей выделят на физкультуру и спорт, чуть более 2 млрд рублей - на жилищно-коммунальное хозяйство. Планируется, что в 2021 году дефицит бюджета уменьшится до 1,1 млрд рублей при доходах 67,1 млрд рублей и расходах 68,3 млрд рублей. На 2022 год запланирован бездефицитный бюджет - с доходами и расходами в 69,1 млрд рублей.