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Воспитанники "Артека" развернули гигантский флаг РФ в поддержку российских спортсменов

Площадь флага составила 4,95 тыс. кв. м

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Воспитанники международного детского центра "Артек" в пятницу развернули огромный флаг России на акции в поддержку российских спортсменов, сообщается на сайте учреждения.

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"13 декабря акцией "В единстве - сила!" "Артек" поддержал российских спортсменов, которых 9 декабря иcпoлкoм Всемирного антидопингового агентства отстранил от участия в Олимпийских играх и в чемпионатах мира на ближайшие четыре года. Почти 3000 детей из 70 регионов России и 14 стран развернули огромный триколор на центральном стадионе детского центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые за смену артековцы всех девяти лагерей и 140 отрядов собрались вместе. На центральном стадионе центра они создали живую надпись "В единстве - сила" и раскрыли флаг России - символ единения страны. Триколор состоял из 33 полотен шириной 1,5 м и длиной 100 м каждое. Общая площадь флага составила 4,95 тыс. кв. м.

Уточняется, что также ребята записали видеообращение ко всем российским спортсменам. "Каждый детский лагерь подготовил свое послание, в котором юные граждане сказали, что "Артек" верил и будет всегда верить в каждого, кто приносит славу своей стране. Артековцы старались найти самые искренние и теплые слова благодарности за все победы, которые спортсмены принесли своей стране, давая возможность подрастающему поколению еще больше гордиться своей Родиной", - подчеркнули в пресс-службе.

Добавляется, что традиция поддержки олимпийцев появилась в "Артеке" еще в 1956 году, когда проходила Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные болельщики объединились в клуб "Олимпия" и направили спортсменам телеграмму со словами поддержки. А во время подготовки к Олимпийским играм 1980 года в Москве артековцы решили организовать Малые олимпийские игры в Крыму, и когда олимпийский факел вспыхнул в олимпийской чаше на центральном стадионе в Лужниках, загорелся огонь и над артековским стадионом. В феврале 2018 года, в ответ на официальную церемонию открытия игр в Пхёнчхане, где российская сборная выступала без государственных символов, "Артек" провел свою церемонию, на которой артековцы подняли флаг России и, образовав олимпийские кольца, исполнили гимн Российской Федерации.

9 декабря члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства, лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

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